Şifreleri deneyerek girdikleri binadan bisiklet ve bavulu böyle çaldılar - Son Dakika
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Şifreleri deneyerek girdikleri binadan bisiklet ve bavulu böyle çaldılar

31.03.2022 21:11

Şifreleri deneyerek girdikleri binadan bisiklet ve bavulu böyle çaldılar Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz iki kişi girdikleri apartmandan bisiklet ve içleri dolu bavul çaldı.

Şifreleri deneyerek girdikleri binadan bisiklet ve bavulu böyle çaldılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz iki kişi girdikleri apartmandan bisiklet ve içleri dolu bavul çaldı. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken, çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart Pazar günü gece saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, binanın kapısına gelerek bir süre etrafı kolladı. Şahıslar daha sonra deneme yoluyla birkaç kapının şifresini girdi. Birkaç denemeden sonra kapının açılmasıyla iki şüpheli binanın bodrum katına doğru yöneldi. Burada bulunan kilitli bisiklet ile bodrum katındaki bavulları alıp dışarı çıktı. iki şüpheli daha dışarı çıkardıkları malzemeleri çalıp kayıplara karıştı.

Birkaç saat sonra eve gelen bina sakini bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerasını inceleyen bisiklet sahibi, maskeli iki şüphelinin bisiklet ve bavulları çaldığını gördü. Bunun üzerine polise giderek şikayet olurken, Küçükçekmece Asayiş Şube Amirliğine polisler, güvenlik kamerası ile parmak izi incelemesinin ardından hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızların kapı şifresini girerken ve kapıyı açtıkları anlar görüldü. Şahıslar, daha sonra merdivenlerde kilitli bisiklet ile bavulları çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şahıslardan şikayetçi olduğunu anlatan bina sakini vatandaş, "Bahçeye doğru çıkarken, bisikletimin yerinde olup olmadığını görmek için istem dışı baktım ama yerinde göremedim. Yukarı çıkıp arkadaşla beraber güvenlik kamerası kayıtlarına baktım. Ne zaman tam çalındığını bilmediğimiz için 23 Mart ile 27 Mart arasındaki tüm kayıtlara baktık. Bunun 27 Mart Pazar günü sabaha karşı saatlerde yaptıklarını gördük. İki kişi geliyor, önce etrafı dolaşıyorlar, herhangi bir gelen giden yok. ondan sonra içeri girmeye çalışıyorlar, şifreleri denemeye çalışıyorlar. Rakamları tutturuyorlar, birileri söylemiş gibi bir halleri vardı. Yalnız giriş kombinasyonunu tutturamıyorlar. Gidiyorlar ve muhtemelen birinden öğrenip tekrar şifreyi girip, 2 saniyede içeri girdiler. Bodrum katına doğru giriyorlar, merdivenlerden bisikleti alıyorlar. Bodrum katından daire sahiplerinin değerli eşyalarını, yani artık ne varsa alıp çıkıyorlar" diye konuştu.

YORUMLAR
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Küçükçekmece, Bisiklet, 27 Mart, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şifreleri deneyerek girdikleri binadan bisiklet ve bavulu böyle çaldılar - Son Dakika


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