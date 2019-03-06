Son Dakika Haberleri: Şifreleri Kadınlar Günü Belirledi

Şifreleri Kadınlar Günü Belirledi

10 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi, bölgede genç nüfusun uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin "dünyakadınlargünü" yapılması ile farkındalık oluşturacak bir kampanyaya imza attı.

Şifreleri Kadınlar Günü Belirledi, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi, bölgede genç nüfusun uğrak yerleri arasında bulunan kafelerde, kablosuz internet ağlarının şifrelerinin "dünyakadınlargünü" yapılması ile farkındalık oluşturacak bir kampanyaya imza attı.

Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturacak bir kampanya gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2018 Dünya Kadınlar Günü'nde de gerçekleştirilen çalışma ile kablosuz internet bağlantı ağlarının şifreleri, kadınlar günü teması ile değiştirildi. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde ve Tepebaşı bölgesinde genç nüfusun uğrak yerleri arasında bulunan bazı kafelerde kullanılan kablosuz internet ağlarının şifreleri "dünyakadınlargünü" yapılırken, uygulama Mart ayı sonuna kadar devam edecek.

Çalışma ile internetin günümüzde yaygın olarak kullanılması ve internet kullanıcılarının gittikleri mekanlarda kablosuz ağ kullanımını talep etmeleri nedeniyle çok sayıda kişinin dikkatinin bu yöne çekilmesi amaçlandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:28 Kaynak: İHA

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