Şifrelerinizi En İyi Şekilde Koruyacak 6 Uygulama

Şifrelerin her yerde olduğu ve hepsini haliyle hatırlayamadığımız bir çağda, şifre yöneticileri kaçınılmaz bir gereksinim haline geliyor. Tabii bu gereksinimi karşılamak için seçtiğiniz uygulamanın uygun fiyatlı, yeterli sayıda özellikli, iyi bir ara yüzü ve en önemlisi güvenli olması gerekiyor. Biz de sizler için en iyi 6 şifre yöneticisi uygulamasını listeledik. Sözü fazla uzatmadan listemize geçelim:LastPassLastPass'in en popüler şifre yöneticisi olmasının nedeni, uygun fiyatıyla birlikte getirdiği birçok özellik. Uygulamanın Ücretsiz, Tek Kişilik Premium, Aile Premium olmak üzere üç sürümü bulunuyor. Ücretsiz sürümde sadece 50 MB'llık bir veri depolayabiliyorsunuz ve birtek kendiniz için kullanabiliyorsunuz. Yıllığı 195 TL olan Tek Kişilik Premium sürümünde ise birbirinden fazla seçenek mevcut. Aynı Premium'un 6 kişilik sürümü olan Aile Premium sürümünün yıllığı ise 260 TL.DashlaneDashlane her şeyden önce iyi tasarlanmış ve kullanımı kolay bir şifre yöneticisi. Aylığı 27 TL Dashlane Premium, VPN özelliği ve güvenli bir tarayıcı ile birlikte geliyor. Aylığı 54 TL olan Premium Plus sürümünde ise kredi takibi ve kimlik hırsızlığı sigortası bulunuyor.1Password1Password birkaç yıl öncesine kadar revaçta olan bir uygulamaydı fakat daha iyi şifre yöneticilerinin çıkmasıyla biraz geriye düştü. Kolay kullanımı ve sunduğu hizmetler için biçtikleri fiyat ise biraz fazla gibi görünüyor. Tek kişilik premium sürümü yıllık 196 TL, 5 kişilik aile sürümü ise yıllık 326 TL.EnpassEğer bir şifre yöneticisine aylık veya yıllık üye olmak istemiyorsanız, bu bir kere satılan ve sonrasında sizden ücret talep etmeyen şifre yöneticisi tam size göre. Ücretsiz sürümünde bile tek cihaz ve 20 şifre kaydetme desteği veren uygulamanın 65 TL gibi fazla pahalı olmayan bir ücret ile sahip olabileceğiniz premium sürümü sizlere oldukça fazla olanak sağlıyor.RememBearİnternetteki en iyi VPN servislerinden kabul edilen TunnelBear'in 2017'nin sonlarında yayınladığı RememBear, iyi tasarlanmış ve kolay kullanılabilen bir şifre yöneticisi. Ücretsiz sürümünde tek cihaz kayıt edebiliyorsunuz ve kaydettiğiniz şifreleri senkronize edemiyorsunuz ve yedekleyemiyorsunuz. Yıllığı 195 TL olan Premium sürümde ise bu seçenekler ve daha fazlası mevcut.Google PasswordsHer ne kadar en güvenilir şifre yöneticisi olmasa da Google Passwords, Google'a kaydettiğiniz bütün şifreleri bulutuna kaydederek sizleri büyük bir zahmetten kurtarıyor. Google Passwords, Android cihazlarla birlikte varsayılan olarak geldiği için indirme linki koyamıyoruz. Eğer paralı şifre yöneticileriyle uğraşamam diyorsanız Google Passwords işinizi görmek için yeterli olacaktır.Şifrelerinizi güvence altına alabileceğiniz uygulamaları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Bunun gibi işlevli uygulamalardan haberdar olmak için takipte kalın.