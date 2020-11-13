Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
13.11.2020 09:57
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı Bursa'da bir sitenin şifreli demir kapısından atlayarak içeriye giren hırsız 5 bin liralık bisikleti çaldı.
Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı
BURSA - Bursa'da bir sitenin şifreli demir kapısından atlayarak içeriye giren hırsız 5 bin liralık bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir sitede 3 ay içinde 2 bisiklet çalındı. Sitenin kapısına gelen hırsızın şifreli kapının üstünden atlayarak içeriye girdiği ve bisiklete binerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında 1 saat sitenin garajında dolaştığı tespit edilen hırsız daha sonra 5 bin lira değerindeki bisiklete binerek gözden kayboldu. Site sakinlerinin şikayetçi olduğu hırsızın bir an önce yakalanması bekleniyor.
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