Şifreli demir kapıdan atlayan hırsız 5 bin liralık bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

Bursa'da bir sitenin şifreli demir kapısından atlayarak içeriye giren hırsız 5 bin liralık bisikleti çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir sitede 3 ay içinde 2 bisiklet çalındı. Sitenin kapısına gelen hırsız şifreli kapının üstünden atlayarak içeriye girdiği ve bisiklete binerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında 1 saat sitenin garajında dolaştığı tespit edilen hırsız daha sonra 5 bin lira değerindeki bisiklete binerek gözden kayboldu. Site sakinlerinin şikayetçi olduğu hırsızın bir an önce yakalanması bekleniyor.

(Süleyman Aydın/İHA)