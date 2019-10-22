Şifreli fuhuş şebekesi adliyeye sevk edildi

Adana'da iki engelli şahsın liderliğini yaptığı kadınlara "lüks araba" diyerek şifreli konuşan fuhuş şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 20'si tutuklandı, 6'sına ev hapsi tedbiri uygulandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği dedektifleri, Adana ve Niğde'de fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temin eden bir şebeke olduğu bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şebekeyi takibe aldı. 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda şebekenin liderliğini engelli Ahmet K.'nın yaptığı, aynı zamanda Adana'nın Ceyhan ilçesi sorumlusu olduğu öğrenildi. Engelli Tamer T.'nin de şebekenin Kozan ilçe sorumlusu olduğu belirlendi. Şebekenin 70 ila 100 lira arasında pazarladıkları kadınları kent dışındaki bahçe ve tarlada çalışan işçilere taşımacılık yöntemiyle götürdükleri öğrenildi. Güzel kadınlara polise teknik takipte yakalanmamak için "lüks araba" isimleri takan şüphelilerin ayrıca 17 yaşında bir kıza da fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin parklara ve köy eğlencelerinde de kadın götürdükleri ortaya çıktı.



Pazarladıkları kadınların kazançlarının yarısını alan şebekede yer alan Ayfer K'nın (39) daha önceden de fuhuş yaptırmaktan kaydı olduğu, bu nedenle Adana'nın "Manukyanı" olarak bilindiği belirtildi. Ayfer K'nın Toros marka otomobil ile kadınları servis ettiği de belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, 18 Ekim'de şafak vakti Adana ve Niğde'de operasyon başlattı. 350 polisle 75'e yakın adrese yapılan baskında 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alındı.



Emniyette sorgulanan zanlılardan 28'i serbest bırakılırken 26'si adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sına ev hapsi tedbiri uygulandı. - ADANA