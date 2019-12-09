Son Dakika Haberleri: Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Son Dakika Güncel Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü.

Şifreli konuşmaları çözülen 17 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

VAN merkezli uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda polis, zanlıların şifreli telefon görüşmelerini çözdü. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda ele geçirdiği 799 kilo eroin, 100 kilo toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalar kapsamında da uyuşturucu ticareti yapanların şifreli telefon görüşmeleri çözüldü. Bu aşamadan sonra düğmeye basıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Kocaeli'ne yapılan eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:08 Kaynak: DHA
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