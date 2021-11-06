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ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI

06.11.2021 10:39

VAN'da polis ekipleri tarafından, internet ve elektrik kesintilerine yol açan kablo hırsızları ile bu hırsızlıklar için oto hırsızlığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'da polis ekipleri tarafından, internet ve elektrik kesintilerine yol açan kablo hırsızları ile bu hırsızlıklar için oto hırsızlığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde internet ve elektrik kesintilerine yol açan kablo hırsızları ve bu hırsızlıklar için oto hırsızlığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde meydana gelen 28 faili meçhul 'oto ve kablo hırsızlığı' olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntüleri, KGYS kameralarının incelenmesi ve planlı çalışmalar sonucunda kullandıkları şifreli konuşmalar çözümlenerek 8 şüpheli şahıs tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde, demir kesme makası, satır, testere, araç çalıştırmak için anahtarlar ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI
ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI
ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI
ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİFRELİ KONUŞMALARI ÇÖZÜMLENEN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika
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