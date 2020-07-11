Şifreli torbacılara 14 tutuklama - Son Dakika

Şifreli torbacılara 14 tutuklama

Adana'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve telefonda polise yakalanmamak için şifreli konuştukları belirlenen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Adana'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve telefonda polise yakalanmamak için şifreli konuştukları belirlenen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Bingöl, Diyarbakır ve İstanbul'da, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen 40 şüpheliyi belirledi.


Takip sırasında torbacılık yapan zanlıların telefonda polise yakalanmamak için uyuşturucu isterken, "20 liralık tel kadayıf getir", "25 liralık künefe isterim" ya da "çay içmek ister misin" şeklinde şifreli konuştuklarını saptadı. Polis bu tespitlerin ardından dün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 40 zanlıyı yakalamak için 45 ayrı adrese aralarında özel harekatında olduğu 500 polisle ve helikopter desteğiyle şafak vakti 8 Temmuz günü operasyon düzenledi.


Operasyonda, 16 zanlı gözaltına alınırken 610 gram esrar, 19 kök Hint keneviri ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.


Gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 14'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Ekipler, firari 24 şüpheliyi arıyor. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şifreli torbacılara 14 tutuklama - Son Dakika
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