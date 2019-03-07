Siftah Derneği Kadınlara Özel Film Hazırladı

İzmir'de çekilen 48 dakikalık film bir grup sinemaseverin, gönüllü emeğiyle gerçekleştirildi. Dünya Kadınlar Günü'nde youtube üzerinden yayına verilen film, şiddet mağduru kadınlara adandı.

Karısı için özel bir gün olduğunufark edeninşaat işçisi ihtiyar Baba Hasan'ın, karısının sevdiği küçük hediyeden alabilmek için hasta yatağından kalkıp iş aramaya koyuluşunu konu alan"Huzur" filmini, senaryosunu da yazan Hacivat Çelebi yönetiyor. "O küçük kızı sakın kandırma" uyarısının yapıldığı hikayede başlıca rolleri ise oyuncular Cahit Aksoy, Şerife Ünsal, Evliya Çelebi, Nahide İbişdayı ve Görkem Gündenerüstleniyor.

SİFTAH Derneği Başkanı, senarist - yönetmen Hacivat Çelebi, "Kadınlarımızı özel günlerinde kendilerini özel hissettirecek bir çalışma ile onurlandırmak istedik. Üyelerimizin boş zamanlarında gönüllü çalışmalarıyla 6 aylık bir süreç içinde bu filmi ortaya çıkardık. Kadınlarımız hakkındaki samimi düşünce ve duygularımızı filmde aktarmaya çalıştık ve filmi şiddet mağduru kadınlara adadık. Kadınlarımıza moral, erkeklerimize motivasyon olacak bir hikaye içinde huzurun aslında hiç de uzakta olmadığını hatırlatmaya çalıştık. Derneğimiz "midi sinema" kavramı çerçevesindeçalışmalarını zenginleştirerek devam ettirecek. Her günü kadınlar günü hisseden bir toplum olmamız dileğiyle kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü samimi saygı ve sevgiyle kutluyoruz" dedi.