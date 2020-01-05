Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor - Son Dakika

Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaflar, kardan adam yaparak zaman geçiriyor.

Siftah yapamayan esnaflar kardan adam yaparak zaman geçiriyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde köy yollarının kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaflar, kardan adam yaparak zaman geçiriyor.


Ahlat ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köy yollarının kapalı olmasından dolayı müşterileri gelmediği için siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaparak zaman geçiriyor. İlçe esnafları tarafından hummalı ve özenle yapılan kardan adam, renkli görüntüler oluşturdu. Kardan adam, ilçe halkı ve çocuklar tarafından da ilgi gördü.


Selçuklu Çarşısında esnaflık yapan Barış Güdücü, kar yağışı sonrası yolların kapalı olması nedeniyle köyden müşterilerinin gelmediğini ve fazla işleri olmadığı için zamanlarını kardan adam yaparak geçirdiklerini söyledi. Güdücü, "Bugün yağan kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı köylü vatandaşlarımız gelmediği için işlerimiz pek yok. Can sıkıntısından bizde esnaf arkadaşlar olarak kardan adam yaptık. Kardan adamımız bugün yaklaşık 150-200 kişi tarafından ilgi çekti. Herkes gelip kardan adamla fotoğraf çekiyordu" dedi. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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