Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor - Son Dakika

Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor

05.05.2021 15:30
Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi tam kapanmada mesaiye hız kesmeden devam ediyor.

Seferihisar için planlanan çalışmaları birer birer hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sığacık Yürüyüş Yolu projesi kapsamında kaldırım genişletme ve seyir iskelesi çalışmalarına başladı.

Tertemiz Seferihisar

Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'ne ait 20 kamyon, 10 kepçe ve 70 personel ile ilçenin her yerinde temizlik çalışmalarına başlandı.

Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Yerel Hizmetler Koordinatörü Gürhan Özata ve CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak vatandaşın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Akarca'da yoğun mesai

Akarca Bölgesi'nde pandemi dolayısıyla nüfus büyük oranda artarken Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına yoğun mesai harcıyor.?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sığacık'a yürüyüş yolu geliyor - Son Dakika


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