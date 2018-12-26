Sığacık Kalesi Restore Edilecek

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Kalesi surları restore edilecek.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Sığacık Kalesi surları restore edilecek.



Seferihisar Belediyesi, SHELTER projesi ile AB'nin en önemli iklim değişikliği önleme programlarından biri olan Horizon 2020 desteğine hak kazandı. Proje dahilinde tahsis edilen AB fonu sayesinde Sığacık Kalesi surlarının restorasyon projesi için ön çalışma yapılacak.



Toplam hibe miktarı 6 milyon avroyu bulan SHELTER projesinde, 9 ülke ve 23 ortak iklim değişikliğine karşı kültürel mirasın korunması için yerel çözümler ve ortak uygulamalar gerçekleştirilecek.





Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, proje kapsamında Avrupa'dan 4, Türkiye'den ise 1 bölgenin seçildiğini belirterek, "Kale surları AB'den karşılanacak 120 bin avro fon sayesinde sensörler yardımıyla uzaktan izlenerek kayma olup olmadığı, yıpranma ve deprem riskine karşı hassaslık derecesi tespit edilecek. İklim değişikliği karşısında sıcaklık, nem ve yağış faktörlerinin Sığacık kale surları üzerindeki yıllara bağlı etkisi ölçülecek. Elde edilen bilimsel ve ayrıntılı veriler uzaktan izleme sistemiyle raporlanacak ve Sığacık restorasyon proje teklifinin hazırlanmasında kullanılacak. İklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve geleneksel mimari unsurlarının doğal afetlerle mücadelede önemi vurgulanacak. Sığacık Kaleiçi'nin restorasyonundan sonra surları da onaracak olmamız çok önemli bir gelişme. 600 yıllık tarihi olan Kaleiçi'nin tarih kokan sokaklarını, evlerini, pansiyonlarını, aslına uygun olarak korumaya ve onarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Proje süresinde hava kirliliği ölçümünün de yapılarak elde edilecek değerlerin sera gazı emisyon değerlerini azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesinde kullanacağını ifade eden Soyer, SHELTER projesinin 48 ay içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı

Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi