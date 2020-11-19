Sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor - Son Dakika

Sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor

19.11.2020 12:43
Sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor, System.String[]

Tüm dünyada farkındalık oluşturabilmek için toplumun dikkati her yıl kasım ayında erken tanının hayati önem taşıdığı akciğer kanserine çekilirken, tütün ürünlerinin en büyük risk faktörü olduğu belirtildi.

Tüm dünyada farkındalık oluşturabilmek için toplumun dikkati her yıl kasım ayında erken tanının hayati önem taşıdığı akciğer kanserine çekilirken, tütün ürünlerinin en büyük risk faktörü olduğu belirtildi. Akciğer kanseri farkındalık ayı kapsamında Lara Anadolu Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Mehmet Bilgin, akciğer kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Sigara kullanımı akciğer kanserinde önemli bir etkendir. Dolayısı ile sigara kullanımı arttıkça akciğer kanserinin ortaya çıkması da artmaktadır. İstatistikler bunu net olarak ortaya koymaktadır. Sigara kullanımının azaltılması akciğer kanserinin azalmasını sağlamaktadır" diye konuştu.

NEFES DARLIĞI VE ÖKSÜRÜK

Akciğer kanserinin, akciğer ve bronşlarda malign yani hücrelerin önlenemez çoğalması ile tüm solunum sistemini etkileyen bir durum olduğunu aktaran Prof. Dr. Bilgin, Normal dokunun bir yaşam süresi vardır. Bir süre sonra hücre ölümü ve yerine yeni hücreler gelirken kanserde bu durum farklıdır. Hücrede gelişen nedeni tam açıklanmayan durumda hücre devamlı çoğalır, yani ölümsüz bir hale gelir ve bütün dokuları işgal eder. Bu durum hastada nefes darlığı ve öksürüğe neden olur. Akciğer kanseri belirtileri arasından en sık karşılaşılan inatçı öksürüktür. Ayrıca öksürmekle kan tükürülmesi ve nefes darlığı da önemli belirtilerindendir" dedi.

SİGARA KULLANMAK AKCİĞER KANSERİNİ TETİKLİYOR

Bugün akciğer kanserinin oluşumunda en önemli etken olarak sigara ve tütün kullanımının ön plana çıktığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Sigara kullanımı arttıkça akciğer kanserinin ortaya çıkması da artmaktadır. İstatistikler bunu net olarak ortaya koymaktadır. Sigara kullanımının azaltılması akciğer kanserinin azalmasına da yardımcı olmaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok öldüren kanser akciğer kanseridir" dedi.

'60 YAŞ ÜSTÜNDE DAHA SIK GÖRÜLMEKTEDİR'

Akciğer Kanserinde riskli grubun başında sigara ve tütün ürünleri kullananların geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgin, şöyle dedi:

Hava kalitesinin bozuk olduğu yerlerde yaşamak da önemli risklerdendir. 60 yaş üstü erkek ve kadınlar, 25 yıldan fazla günde bir paket veya üstü sigara tüketmek de önemli bir risk faktörüdür. Cinsiyet dağılımına bakacak olursak önceleri erkekler daha riskli gruptaydı. Kadınlarda daha az görülmekteydi. Her iki cinste ve her yaşta görülmekle birlikte 60 yaş ve üstünde daha sık karşılaşılmaktadır."

Prof. Dr. Mehmet Bilgin, akciğer kanserine yakalanmamak için şu önerilerde bulundu:

Akciğer kanserine yakalanmamak için öncelikle sigara başta olmak üzere tütün ve mamullerini kullanmamalıyız. Bu ürünlerin kullanıldığı ortamdan da uzak durmalıyız (pasif içicilik). Ayrıca özellikle yatak odaları havalandırılmalıdır. ava kalitesi kötü ortamlardan uzak durulmalıdır. Temiz hava çok önemlidir."

Akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra tedavi sürecinin başladığını belirten Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Erken evre akciğer kanserinde tedavi cerrahidir. Cerrahi tedavi ile tam kür sağlanabilir. Cerrahide tümör değil tümörün bulunduğu lob ve çevre lenf nodları tamamen çıkarılır. Gerekirse ve hastanın durumu uygunsa akciğerin sağ ya da solu tamamen çıkarılabilir. Cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi eklenebilir. Geç dönem tedavilerinde ise kemo ve radyoterapi kullanılır." dedi.

Sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor

Akciğer Kanseri, Mehmet Bilgin, Sigara, Tütün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sigara akciğer kanseri riskini arttırıyor - Son Dakika Magazin


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