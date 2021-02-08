Sigara akciğere kızgın bir iğnenin batması gibi zarar veriyor - Son Dakika

Sigara akciğere kızgın bir iğnenin batması gibi zarar veriyor

08.02.2021 14:05
Sigara akciğere kızgın bir iğnenin batması gibi zarar veriyor, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigaranın akciğerlere verdiği zararı "Bir toplu iğneyi ateşte kızdıralım, akciğere batırıp çıkaralım. Sigaranın insanda yaptığı etki bu. Bu her sigara içildiğinde aynı etkiyi yapıyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sigaranın akciğerlere verdiği zararı "Bir toplu iğneyi ateşte kızdıralım, akciğere batırıp çıkaralım. Sigaranın insanda yaptığı etki bu. Bu her sigara içildiğinde aynı etkiyi yapıyor." sözleriyle anlatarak, sigarayı bırakmanın geleceğe yapılacak en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Göğüs hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine sigaranın pek çok hastalığın ve kanser türünün ana nedeni olduğunu söyledi.

Sigaranın içinde insan sağlığına zararlı binlerce zehirli madde olduğunu belirten Tabakoğlu, "Bir zehir düşünün bir insan onu aldı ve öldü. Bu durumda kimse o zehre yaklaşmaz. Ama bir zehir düşünün, kullandınız ve sizi 25 yıl sonra öldürdü. İşte sigara böyle bir zehir." dedi.

Tabakoğlu, Türkiye'de yılda 100 bin, dünyada ise 4 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sigaranın ölümcül etkisinin yıllar içinde ortaya çıktığına dikkat çeken Tabakoğlu, "Şu anda Kovid-19 salgını yaşıyoruz. Tüm dünya kilitlendi, sokağa çıkma yasakları oluyor, okullar tatil, birçok önlem alınıyor çünkü öldürücü bir hastalık var. Salgın dolayısıyla neredeyse 1 yıl içinde yaklaşık 25 bin kişi öldü. Sigara ise bunun 4 katı yani yılda 100 bin kişinin ölümüne neden oluyor ama biz durumun vahametinin farkında değiliz." diye konuştu.

"Lütfen kendinizi daha çok yaralamayın"

Sigara içmeyi "kızgın bir iğneyi akciğerlere batırıp çıkarmaya" benzeten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bir toplu iğneyi ateşte kızdıralım, akciğere batırıp çıkaralım. Sigaranın insanda yaptığı etki bu. Bu her sigara içildiğinde aynı etkiyi yapıyor. Yıllar içinde yüzlerce, binlerce paket sigara içildikçe akciğeri tamamen kaybedilmiş bir hasta ortaya çıkıyor.

Bu akciğer rezervlerini yitirmiş bir hasta demek, bu KOAH hastalığı demek, bu akciğerde kanser oluşumuna ortam hazırlanması demek ve her türlü hastalığa hazır insan demek. Basit bir grip bile yatağa düşürmeye neden olabiliyor. Lütfen kendinizi daha çok yaralamayın."

"Geleceğe yapacağınız en büyük yatırım sigarayı bırakmaktır"

Prof. Dr. Tabakoğlu, sigaranın vücuttaki tüm damar ve dolaşım sistemlerini bozarak, insanların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve ölümlere sebep olduğunu dile getirdi.

Sigaranın sağlığa olan zararlarının yanı sıra ekonomik etkisinin de büyük olduğunu anlatan Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Hem üretim hem tüketim hem de sağlık masrafları anlamında bir ülkeyi mahveden önemli bir sağlık sorunu. Hayatımızda hep geleceğe yatırımdan bahsederiz. Geleceğe yapacağınız en büyük yatırım sigarayı bırakmaktır. Çünkü 10-20 yıl sonra rahat bir nefes alabilmek için, şu dert olmasa malımı mülkümü veririm diyeceğiniz sebepleri ortadan kaldırıyor sigarayı bırakmak. Bir rahat nefes almanın maliyeti hiçbir şeye bedel değil. Özellikle salgının yaşandığı bugünlerde sigarayı bırakmanın tam zamanı. Sigara Kovid-19'un mortalitesini artıran bir neden. Bundan dolayı sigara içenlerin sigarayı bırakarak bu beladan hem kendilerini hem sevdiklerini hem de ülkesini kurtarmalarını diliyorum."

Trakya Üniversitesi, Yatırım, Sigara, Ölü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sigara akciğere kızgın bir iğnenin batması gibi zarar veriyor - Son Dakika


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