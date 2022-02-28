Sigara almak arkadaşlarından ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Eskişehir'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. 51 yaşındaki Göktuğ Certel, arkadaşlarıyla birlikte Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir eğlence mekanına gitti. Certel, yanında olmadığını fark ettiği cüzdanını alıp geri geleceğini söyleyerek mekandan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar eğlence mekanına gelen Certel, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye devam etti. Sabaha karşı sigarasının bittiğini ve almak için markete gideceğini söyleyerek mekandan ayrılan Certel, arkadaşlarının yanına dönmedi.

Markete gitmek için mekandan ayrılırken ceketini, telefonunu ve araba anahtarını dahi yanına almadığı belirtilen Göktuğ Certel'den 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Vatandaşın yakınları ise Eskişehir Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. - ESKİŞEHİR