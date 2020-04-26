SİGARA ALMAYA ÇIKTIM DEDİ, CEZA KESEN POLİSLERE TEPKİ GÖSTERDİ - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında polis tarafından yapılan denetimde durdurulan su ve sigara almaya çıktığını söyleyen sürücü ile ilaç almaya geldiğini söyleyen sürücü ceza almaktan kurtulamadı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam yaptıkları denetimler sırasında durdurdukları Sertan İ'nin dışarıya çıkma izin belgesi olmadığını gördük. Sertan İ. su ve sigara almak için dışarı çıktığını söyledi. Polisler ise su satıcılarının evlere servis yaptığını, sigara almak için dışarı çıkılamayacağını belirterek cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi Sertan İ., 'Bu nasıl insanlıktır, su ve sigara almaya çıktım diye ceza kesiyorsunuz diye bağırdı. Yapılan sorgulamada yoklama kaçağı da çıkan Sertan İ., işlemlerin yapılmasını beklerken, yanlarından geçen emniyete ait olduğunu bilmediği sivil plakalı otomobilin durdurulmamadığını gerekçe göstererek cep telefonuyla çekime başladı. Sürücü 'Neden geçen her aracı durdurup kontrol etmiyorsunuz Bunun için sizi çekiyorum dedi. Trafik memurları, görevlerini yaparken, hakarete maruz kaldıklarını belirterek, sürücü hakkında şikayetçi oldular. Sürücü, polis merkezine götürüldü.

Denetimler sırasında durdurulan Can Ahmet B. de yanında izin belgesi ve sürücü belgesi bulunmadığını söyledi. Sürücü, diyabet hastası olduğunu, Beylikdüzü'nden Avcılar'a ilaç almak için geldiğini belirtti. Kimlik numarasından sürücü belgesi bulunduğu anlaşılan genç, babasının kendisinin yerine dışarı çıkarak ilacını almak istediğini söyledi ancak hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.