Sigara Bağımlılığı Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır"

1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sağlık Örgütü tarafından " Dünya Sigarayı Bırakma Günü " olarak kabul edilmekte ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.

Her dozu zararlı olan ve her iki kullanıcısından birisinin erken ölümüne neden olan tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı sonucu saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımız zarar görmekte ve birçok hastalık ortaya çıkarttığını söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr Füsun Yıldız açıklamalarda bulundu.



"Tütün ürünlerinin kullanımı sonucu bütün organlarımız zarar görmekte"



Prof. Dr Füsun Yıldız, "Bu hastalıklar sonucu oluşan maddi ve manevi zararları hem sigara içen hem de içmeyen bireyler birlikte karşılamakta, tütün endüstrisi ise her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Ölümü pazarlayan bu endüstri, son zamanlarda 'zarar azaltma' ve 'sigara bırakma' yöntemi olarak sunduğu elektronik sigara gibi ısıtmalı ürünlerle bırakmak isteyen bağımlıları kazançlarını devam ettirecekleri başka bir ürün portföyüne kaydırmaya çalışmaktadır" dedi.



"Öncelikle kişinin sigaradan kurtulmayı istemesi gereklidir"



Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır ancak bunun için öncelikle kişinin bundan kurtulmayı istemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yıldız: "Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin destek ve tedavisi ise bu konuda eğitim ve deneyime sahip hekimler tarafından kanıta dayalı tıp ile yapılmalıdır. Bu konuda doğru hekimlerden alınan destek, sigaradan kurtulmada en kolay ve hızlı şeklide başarıyı getirecektir. Sigara bırakma sürecinde çekilebilecek kısa süreli stres ve sıkıntı yaşam boyu sağlığın kazanılması şeklinde çok mutluluk veren bir süreç olarak kişiye ve ailesine geri dönecektir" dedi.



"Bağımlılığın üç çeşidi vardır"



Bağımlılığın psikolojik, davranışsal ve nikotin bağımlılığı olmak üzere üç ayağı olduğunu söyleyen Prof. Dr Füsun Yıldız, "Bırakmaya karar veren kişilerde çeşitli testlerle bağımlılık düzeyleri belirlenmekte, genel vücut sağlığını ve akciğerlerin durumunu gösteren akciğer filmi, solunum fonksiyon testi gibi tetkikler yapılmakta, gerekirse ilaç tedavisi ve psikolojik destekle sigaranın bırakılması sağlanmaktadır. Nikotin bağımlılığı ön planda olan kişilerde sigarayı bıraktıktan sonra huzursuzluk, sinirlilik, gerginlik, konsantrasyon azalması vb. 'nikotin yoksunluk belirtileri' ortaya çıkar. Bunları ortadan kaldırmak amacıyla nikotin yerine koyma tedavisi adını verdiğimizi nikotin bantları, sakızları veya inhalerleri kullanılabilir. Nikotin dışı bir tedavi yaklaşımı olan Bupropion ve Varenicline etken maddeli ilaçlar da sigara bırakma tedavisinde kullanılmaktadır. Psikolojik bağımlılık ön planda ise mutlaka psikolojik destek ve davranış tedavileri uygulanmalıdır. Dr Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde "Sigara Bıraktırma Polikliniği" sigaradan kurtulmak isteyen hastalara hizmet vermektedir" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

