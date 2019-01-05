Son Dakika Haberleri: Sigara Başta Olmak Üzere Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranı Yüzde 63'ten 67'ye...

Sigara Başta Olmak Üzere Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranı Yüzde 63'ten 67'ye...

12 dakika önce

Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.

Sigara Başta Olmak Üzere Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranı Yüzde 63'ten 67'ye..., System.String[]
Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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