Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar