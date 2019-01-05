Sigara Başta Olmak Üzere Tütün Ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi Oranı Yüzde 63'ten 67'ye...
12 dakika önce
Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.
Sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 63'ten 67'ye yükseltildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: AA
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