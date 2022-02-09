Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan geçen yıl destek alanların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından geçen yıl profesyonel destek sağlanan bağımlıların yüzde 40'ı sigarayı bıraktı.

AA muhabirinin, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından tütün ürünü kullananlara, bağımlılıktan kurtulmaları için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağlanıyor.

Danışma hattını arayanlara, nikotin bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla test uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor. Bağımlılara sigara bırakma sürecinde rehberlik edilerek ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtileri ile baş etme yöntemleri anlatılıyor.

Nikotin bağımlılık düzeyi yüksek kişiler sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. Bu kişilerin randevuları da danışma hattı görevlileri tarafından alınıyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere bir yıl boyunca destek veriliyor

Sigara bırakma planı yapılan kişiler onay vermeleri halinde danışma hattı görevlilerince geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor ve sigara bırakma sürecini sürdürmeleri için destekleniyor.

Bu kişilere, sisteme dahil olmalarının ardından belirlenen periyot doğrultusunda bir yıl boyunca en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor. Bu aramalarda, kişilerin sigara bırakma sürecinde yaşadıkları zorluklarla baş etme konusunda motivasyonlarının artırılması sağlanıyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren danışma hattı tarafından geçen yıl 700 bin çağrıya yanıt verildi. Geçen yıl takibi yapılan kişilerin ise yaklaşık yüzde 40'ının danışma hattı desteği ile sigarayı bıraktığı tespit edildi.

Sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3,2 milyondan fazla muayene yapıldı

Kovid-19 salgın koşullarına rağmen 2022 itibarıyla 577 sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma hizmeti sunuluyor.

Sigara bırakma polikliniklerinde konuya özel eğitim alan hekimler görev yapıyor. Hekimin muayene ve değerlendirmesi doğrultusunda kişilerin sigara bırakma tedavisi, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçlarla destekleniyor.

Sigara bırakma polikliniklerinde 2010'dan beri 3,2 milyondan fazla muayene yapıldı.