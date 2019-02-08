Sigara Bırakma Günü

Sigara kullanımının bir hastalık olduğunu, Türkiye'de milyarlarca lira sigaraya, bir o kadar da sigara ile mücadele için harcanıyor.

Ülkemizde sigaraya karşı etkin mücadele ediliyor. Unutmamak gerekir ki i, sigara içmek tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tütün kullanıcısı önce bırakmaya karar vermeli ve tıbbi yardım almalıdır.

Dernek Başkan Yardımcısı BULUT; Sigaraya karşı Sağlık Bakanlığı'nın mücadele programı yürüttüğünü, bu mücadelenin sonucunda da Türkiye'nin Avrupa'da, sigara ile mücadele eden önemli ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Buna rağmen, ne acıdır ki; sigara kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu yine ülkemizdir. Türkiye'de, Yılda yüz bine yakın tütün kullanımı kaynaklı ölümler hafife alınmamalıdır. Birçok kanser türlerinin başlıca sebebinin tütün kullanımı olduğunu, çöpe atılan milli servetin milyon doları aştığını görmekteyiz. Tütüne verilen her bir liranın bireysel anlamda da ekonomiye darbe olduğunu, israf olduğunu bilmekte fayda vardır.

Av. Eyyüp BULUT: Tütün kullanımı Genç neslin önünde en büyük tehlikelerden biridir. Gençlerimiz sigaraya başlayarak uyuşturucu ve alkol kullanımına adım adım yaklaşmaktadır. Kendi geleceklerini yaktığı sigara ile beraber ateşe attığının farkında bile değillerdir.

Yapılan mücadelenin sahada karşılığının olması, görünür olması gerektiğini dile getiriyoruz. Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği olarak bizler sigara ile mücadele noktasında elimizden geldiğince önleyici çalışmalar yürütmekteyiz. Sürekli bir mücadele olmazsa yasal değişiklik ile mücadele başarısız olur. Denetim yetersizliğinin olduğu bir ortamda, tütün mamülleri satan yerlerde, bütün yasaklamalara rağmen, açık şekilde 18 yaş altı çocuklara satış yapıldığını duymak elbette elimizi zayıflatıyor. ihalelerin yapıldığı mekanlarda rahatsızlık, duyarlı vatandaşlar tarafından dillendiriliyor.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma ve Mücadele Günü münasebetiyle yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi partilerin bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili proje sunmalarını arzumuzdur.

Bağımlılıkla mücadele noktasında yerel yönetimlere aday olanların başta tütün olmak üzere madde, alkol ve Kumar bağlılığına karşı yol haritasını deklere etmelerini, mücadelenin tıpkı şehir için park bahçe, peyzaj çalışması Kadarönemli olduğu unutulmamalıdır.

Mücadele eden yerel STK'lar desteklenmeli ve bu Mücadelede vatandaşların katılımı sağlanacak çalışmalara imza atılmalıdır. Bağımlılıklarla mücadele rant kapısı olarak görülmemelidir.

BULUT: Gençlerimizin bağımlılık yapıcı maddelerden kendilerini muhafaza etmelerinin önemli olduğunun altını çizerek söylüyoruz. Unutmamak gerekir ki sigara bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi sonlandırmaz. Bilâkis hayatımızı, yaşam kalitemizi ve paramızı bizden alıp götürmektedir. Derdimize dert katmakta, bireysel ve toplumsal sağlığımızı ciddi tehdit etmektedir.

Lütfen! bugün hayatınıza dokunun, kendiniz için, aileniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.