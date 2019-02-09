Son Dakika Haberleri: Sigara Bırakma Günü'nde Yeşilay'dan Astronotlu Farkındalık

Sigara Bırakma Günü'nde Yeşilay'dan Astronotlu Farkındalık

37 dakika önce

Yeşilay'ın toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı projede astronot kıyafetli bir kişi metrobüse, vapura bindi.

Sigara Bırakma Günü'nde Yeşilay'dan Astronotlu Farkındalık, System.String[]
Yeşilay'ın toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı projede astronot kıyafetli bir kişi metrobüse, vapura bindi. O anların görüntüsü ise 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde Yeşilay'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yeşilay toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü' etkinliği kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Astranot kıyafeti giyen bir adam, toplu taşıma araçlarında dolaştı. Astronot kıyafetleriyle metrobüse vapura binen kişiyle sigara dumanının sadece kullananı değil çevreyi de etkilediğine dikkat çekildi.

O anlardan oluşan görüntüsü ise 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde Yeşilay'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda yer alan mesajda ise "Astronotumuz haklı! Duraklarda içtiğiniz sigaranın dumanı çevrenizdeki insanların dört bir yanını sarıyor. Unutmayın ki bulunduğunuz durak sizin değil hepimizin! Farkındalık oluşturmak için yaptığımız çalışma karşınızda" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:24 Kaynak: İHA

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