Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu - Son Dakika

Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu

6 saat önce

Kahramanmaraş Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, il genelinde 7 noktada hizmet verdikleri sigara bırakma polikliniklerinin çalışmaları sonucu 2019'da 600 vatandaşın sigarayı bıraktığını söyledi.

Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu, System.String[]

Kahramanmaraş Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, il genelinde 7 noktada hizmet verdikleri sigara bırakma polikliniklerinin çalışmaları sonucu 2019'da 600 vatandaşın sigarayı bıraktığını söyledi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4'ü il merkezi olmak üzere 7 noktadaki sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayla mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Polikliniklerin çalışmalarının önemine işaret eten Öksüz, "2019 yılı içerisinde 600 kişi sigara bırakma polikliniklerinin desteği ve kendi çabaları sonucunda sigarayı bırakmıştır." dedi.

Öksüz, sigaranın insanlarda kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına yol açtığını, çağın en önemli hastalığı olan kanserin meydana gelmesinde de sigaranın önemli rol oynadığını, bunların başında akciğer kanserinin geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısında artışın olduğuna dikkati çeken Öksüz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak sigarayı bırakmak isteyen herkese tıbbi ve psikolojik destek vermek için uzman ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Sigaradan kurtulmak isteyen tüm vatandaşlarımızı sigara bırakma polikliniklerine bekliyoruz. Daha rahat bir nefes, daha iyi bir yaşam için gelin siz de kendinize ve yakınlarınıza bir iyilik yapın. Sigarayı bırakın."

Kahramanmaraş, Ali Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz?
Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor Bu fotoğraf Giresun'da çekildi! Görenler anlam veremedi, gerçeği şoför ortaya çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:45:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]