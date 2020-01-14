Sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla 2019'da 600 kişi sigaradan kurtuldu - Son Dakika

Kahramanmaraş Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, il genelinde 7 noktada hizmet verdikleri sigara bırakma polikliniklerinin çalışmaları sonucu 2019'da 600 vatandaşın sigarayı bıraktığını söyledi.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4'ü il merkezi olmak üzere 7 noktadaki sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla sigarayla mücadelelerinin sürdüğünü belirtti.

Polikliniklerin çalışmalarının önemine işaret eten Öksüz, "2019 yılı içerisinde 600 kişi sigara bırakma polikliniklerinin desteği ve kendi çabaları sonucunda sigarayı bırakmıştır." dedi.

Öksüz, sigaranın insanlarda kalp ve damar hastalıkları, akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığına yol açtığını, çağın en önemli hastalığı olan kanserin meydana gelmesinde de sigaranın önemli rol oynadığını, bunların başında akciğer kanserinin geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısında artışın olduğuna dikkati çeken Öksüz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak sigarayı bırakmak isteyen herkese tıbbi ve psikolojik destek vermek için uzman ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Sigaradan kurtulmak isteyen tüm vatandaşlarımızı sigara bırakma polikliniklerine bekliyoruz. Daha rahat bir nefes, daha iyi bir yaşam için gelin siz de kendinize ve yakınlarınıza bir iyilik yapın. Sigarayı bırakın."