Son Dakika Haberleri: Sigara Bırakma Yolunda İlk Adımı Attılar

Sigara Bırakma Yolunda İlk Adımı Attılar

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi.

Sigara Bırakma Yolunda İlk Adımı Attılar, System.String[]
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında bir alışveriş merkezinde sigara bıraktırma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikle tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, sigarayı bırakmanın yolları konularında vatandaşlar bilgilendirildi. Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve sigarayı bırakma kararı almalarını sağlanmaya çalışıldı. Sigaradan kurulamak isteyenler önce karbonmonoksit ölçüm cihazından ciğerlerindeki oranı ölçtürdükten sonra ceplerindeki sigara paketlerini atık kutusuna atıp, sigaradan kurtulmanın ilk adımını attı. Sigara paketini atık kutusuna atan kişilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler de verildi.

Etkinlik, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapıldı. 3 saat içinde 148 kişi karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 arası normal, 4-6 arası pasif içici, 7 ve üzeri bağımlı olarak değerlendirilen ölçüm sonucuna göre sonucu 7 ve üzeri 72 kişi bağımlı kategorisinde yer aldı. Bağımlı sınıfında bulunan kişiler arasında sigara kullanmayan vatandaşlar da bulunuyor. 148 kişi de vücutta bulunan karbonmonoksit oranı en yüksek 41 ppm, en düşük ise 1 ppm çıktı. Sadece 3 saatlik ölçüm verilerinde bu değerlerin çoğu kişide 7 ve üzerinde olması toplumda sigara dumanı tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

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