Sigara çaldığı iş yerini kundakladı, ?Malları kurtarıyordum? dedi - Son Dakika

Adana'da sigara çaldığı iş yerini kundaklayıp kaçan Cihan Bingöl'ü (27), mahalle bekçileri yakaladı. Bingöl'ün ifadesinde, 'Bir tanıdığımın iş yeriydi. Kendisinden alacağım vardı. Yandığını gördüm, malları kurtarmak için girdim' dediği öğrenildi. Bingöl, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 29 Ekim günü saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki Abdullah Ç.?ye ait (38) bir kuruyemişçide meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kapı kilidini kırdığı iş yerine girip tezgahın arkasındaki çok sayıda sigarayı poşetlere doldurdu. Daha sonra ateşe verdiği poşetlerle iş yerini yakan şüpheli, olay yerinden kaçarak ayrıldı. Şüphelinin elindeki poşetlerle caddede koştuğu anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Mahalle bekçilerinin elinde poşetlerle koşan şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin, benzer suçlardan kaydı olan Cihan Bingöl (27) olduğu tespit edildi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Bingöl, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kısa süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan iş yerini söndürdü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi. Emniyete götürülen Bingöl'ün ifadesinde, 'Bir tanıdığımın iş yeriydi. Kendisinden alacağım vardı. Yandığını gördüm, malları kurtarmak için girdim' dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan Bingöl, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.