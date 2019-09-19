Son Dakika Haberleri: Sigara çalıp marketlere satan iki şahıs tutuklandı
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Sigara çalıp marketlere satan iki şahıs tutuklandı

1 saat önce

Manavgat ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Sigara çalıp marketlere satan iki şahıs tutuklandı, System.String[]

Manavgat ilçesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.


Manavgat ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki iş yeri önünde açıkta bulunan raf üzerinden Ağustos ve Eylül aylarında değişik tarihlerde sigara çalınması suretiyle meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olayların şüpheli İ.H.D. ile İ.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında İ.H.D.'nin üzerinden 3 adet suboxon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheliler alınan ifadelerinde hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiklerini, iş yerinden değişik tarihlerde açıkta bulunan raf üzerinden yaklaşık 500-600 paket sigara çaldıklarını, sigara paketlerini 13-14 TL karşılığı marketlere sattıklarını, bu satışlardan toplam 4 bin - 4 bin 500 TL arasında para aldıklarını ve almış oldukları paraları birlikte harcadıklarını beyan ettiler.


Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden, hırsızlık malı sigara paketlerini satın alan iş yeri sahipleri hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan, Şüpheli İ.H.D. hakkında ayrıca kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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