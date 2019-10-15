Son Dakika Haberleri: "Sigara" cinayeti sanığına 45 yıl hapis cezası
Son Dakika Güncel 'Sigara' cinayeti sanığına 45 yıl hapis cezası

"Sigara" cinayeti sanığına 45 yıl hapis cezası

1 saat önce

Konya'nın Güneysınır ilçesinde komşu iş yeri sahipleri arasında "sigara şikayeti" yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılanan tutuklu sanığa 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde komşu iş yeri sahipleri arasında "sigara şikayeti" yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yargılanan tutuklu sanığa 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yakup Akdoğan, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, daha önce verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, Akdoğan'ın Bekir Öztürk'ü "kasten öldürme", Mesut ve Enes Öztürk'ü ise "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10'ar yıl, ayrıca "hakaret" suçundan 2 ay 27 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutukluluk halinin devamına karar verilen Akdoğan, toplamda 45 yıl 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Konya'nın Güneysınır ilçesi Mevlana Mahallesi'nde iş yeri bulunan Yakup Akdoğan ile komşu iş yeri sahibi Bekir Öztürk, oğulları Mesut ve Enes Öztürk arasında 12 Kasım'da tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Akdoğan, tabancayla baba ve 2 oğluna ateş açıp kaçmıştı. Bekir Öztürk olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Mesut ve Enes Öztürk farklı hastanelere kaldırılmıştı.

Suç aleti tabancayla polise teslim olan Akdoğan'ın ifadesinde, Güneysınır'da pastane işletmeciliği yaptığını, bir süre önce iş yerinin karşısına yeni bir pastane daha açıldığını, buranın sahibi tarafından içeride sigara içildiği gerekçesiyle sürekli şikayette bulunulduğunu, olay günü de bu sebeple aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Akdoğan hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs ve hakaret" gibi suçlamalarla dava açmıştı.

Güneysınır, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:51 Kaynak: AA
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