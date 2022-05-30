Sigara Covid-19'dan beter - Son Dakika
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Sigara Covid-19'dan beter

30.05.2022 12:17
Sigara Covid-19'dan beter

Kanser türlerine, solunum problemlerine, kronik akciğer hastalıklarına, kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açan tütün ve tütün ürünleri kullanımı, bireysel ve toplumsal sağlık üzerinde ölüme varan dramatik sonuçlara yol açıyor.

Kanser türlerine, solunum problemlerine, kronik akciğer hastalıklarına, kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açan tütün ve tütün ürünleri kullanımı, bireysel ve toplumsal sağlık üzerinde ölüme varan dramatik sonuçlara yol açıyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün sigara içenler için bir milat olmasını isteyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, dünya genelinde her 15 dakikada bir kişinin tütün ve en yaygın kullanım şekli olan sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Uzm. Dr. Işık, "Saniyelere indirgenebilecek bir hayat kaybı sıklığından bahsediyoruz. Bu veriler 2019 yılında dünyayı etkilemeye başlayan pandemi sonuçlarından 4 kat daha ağır" dedi.

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının yol açtığı zararları değerlendiren Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çarpıcı veriler paylaştı. Dr. Merda Erdemir Işık, "Sigara tüketimi nedeniyle akciğerlerin büyük bir zarar gördüğünü; ancak bu bağımlılığın tüm vücut üzerinde etkiye yol açtığı biliyoruz. Tütün ve tütün ürünleri içerisinde 7 binden fazla kimyasal madde bulunuyor ve solunan duman ile bu maddeler vücudumuza giriyor. Bu kimyasallardan en az 70 tanesinin doğrudan kansere neden olduğu biliniyor. Tip 2 diyabet, depresyon, böbrek hastalıkları, cinsel fonksiyonlarda bozulma, kalp ve damar hastalıkları ve elbette solunum sistemi hastalıkları görülme riski sigara tüketicilerinde kat be kat artıyor" diye konuştu.

SİGARAYA BAŞLAMA YAŞI 11'E DÜŞTÜ

Dünya genelinde sigara kullanımının yaygınlığının yavaş da olsa azalma eğiliminde olduğunun; ancak bu bağımlılık ile savaşın önem kaybetmediğinin altını çizen Dr. Merda Erdemir Işık, "Tütün kullanımı ile ilgili çok çarpıcı verilere sahibiz. Güncel rakamlar bu gerçekliğin ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Ne yazık ki dünyada 15 yaşının üzerinde 1,8 milyar kişinin sigara içtiği ve sigaraya başlama yaşının 11 yaş seviyesine indiğini biliyoruz. Çocuk yaşta başlanan sigara kullanımının ardında birçok faktör var, en önemlilerinden biri de ebeveynlerin davranışlarının örnek alınması. Dolayısıyla ebeveynlerin tutumu ve sahip oldukları alışkanlıklar yalnızca kendileri için değil çocukları için de kritik derecede önemli bir etkiye sahip" şeklinde konuştu.

COVİD-19'A BAĞLI ÖLÜMLERİN 4 KATI

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sonuçları ile küresel çapta etkisini gösteren Covid-19 sonuçlarının karşılaştırıldığında ortaya çıkan verilerin dikkat çekici olduğunu söyleyen Dr. Merda Erdemir Işık, "Dünya genelinde pandemi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı takriben 2,3 milyon kişidir. Söz konusu sigara ile ilişkili ölümler olduğunda ise bu rakam yaklaşık 9,2 milyondur. Sadece dünyada değil ülkemizde de benzer bir orantı bulunur. Türkiye'de pandemi 30 bin kişinin hayatına mal olurken sigara ile ilişkin ölümler bu rakamın yaklaşık 2,5 katıdır. Bu nedenle tütün ve tütün ürünlerinin bırakılmasına yönelik farkındalığın artırılması son derece önemlidir. Sigara içen herkes hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye atmaktadır" dedi.

(İHA)

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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 'Tütün Kullanımı Çevre İçin Tehdit' paneli Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 'Tütün Kullanımı Çevre İçin Tehdit' paneli
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Sigara, Tütün, Kalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigara Covid-19'dan beter - Son Dakika


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