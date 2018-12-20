Sigara Denetiminde 329 İşletmeye 614 Bin TL Para Cezası Uygulandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'de 7-12 Aralık tarihleri arasında yapılan tütün çapraz denetiminde 17 ihbar değerlendirilerek 4 bin 749 denetim yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'de 7-12 Aralık tarihleri arasında yapılan tütün çapraz denetiminde 17 ihbar değerlendirilerek 4 bin 749 denetim yapıldı. Denetimlerde 329 işletmeye 614 bin TL para cezası uygulandı.



34 ilden 60 denetçi personelin katılımıyla gerçekleştirilen çapraz denetimler Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla bütün ili kapsayacak şekilde planlandı. Kapalı alanda sigara tüketimi, sigara ile ilgili yasal uyarı levhaları, nargile sunumu ile ilgili düzenlemeler kapsamında denetimler gerçekleştirildi.



Denetim süreci boyunca; toplamda 172 ihbar değerlendirmeye alındı, 4749 rutin denetim yapıldı, yapılan denetimlerde 329 işletmeye 4207 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı. Bu kapsamda toplamda 614 bin TL idari para cezası uygulandı.



İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Osman Demir yaptığı açıklamada, "Tütünle Mücadele çalışmaları, Türkiye genelinde ilk 1998' yılında 4207 sayılı kanun hazırlanmasıyla başlamıştı. Lakin Kanun tam olarak 2008 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanunun yürürlüğe girmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük katkıları olmuştur. Cumhurbaşkanımız tütün ile mücadele konusundaki gayretli çabalarından dolayı örnek ülke olarak gösterilmiş bulunmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi 3 kez tütünle mücadele konusunda örnek ülke olarak göstermiştir" dedi.



Demir, "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gayretli çalışmalarından dolayı biz de Kayseri olarak 2008 yılından bu yana tütün denetimlerini aynı gayretle yürütmekteyiz. Sigara bırakma konusundaki poliklinik hizmetleri ve sigara bırakma ilaçlarını ücretsiz olarak dağıtmaya devam etmekteyiz.



2018 yılında Bakanlık 700 bin sigara bırakma ilacı almış olup, ilimize gönderilen ilaçların tamamı şu ana kadar tüketilmiştir. Bu husustaki en önemli çalışmamız kapalı alanda sigara tüketilmesi ve kanuna uygun olmayan şekilde tütün ürünlerinin satılması ile ilgili 4207 sayılı kanun çerçevesinde işlemler yapmaktır.



Toplamda 22 tane denetim ekibimiz bulunmaktadır. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermekte olup yıl içerisinde her işletmeyi 2 kez denetleyecek şekilde planlıyoruz. İkram ve eğlence sektörüne ise yıl içerisinde 6 kez denetim gerçekleştiriyoruz. İlk 11 ay kapsamında 42356 denetim yapılmış olup, 564 ihlal tespit edilmiştir. 402 işletmeye idari para cezası, 8 işletmeye kapatma cezası, Sigara içen 564 şahısa 124 TL olmak üzere ceza uygulaması yapıldı. 11 ayda 834 bin TL idari para cezası uygulandı. Burada vatandaşlarımızın farkındalığı bizim için çok önemli olup, bunun için bizleri 184-155-156 numaraları arayarak ihbarda bulunabilirler. Bu kapsamda 11 ayda 2 bin 934 ihbar gelmiş olup,324 işletmede ihlal tespit edilmiştir.



Kasım ayı içerinde Bakan Yardımcımız Prof. Dr.Emine Alp Meşe ile beraberinde gelen heyet ilimizde bir değerlendirme toplantısı yaparak şehrimize gelip çapraz denetim yapılması planlandı. 7 Aralıkta başlayan çapraz denetimler 1 hafta sürmüştür. Toplam 35 ilden gelen 60 tane denetimcinin katılımı ile çapraz denetim gerçekleştirilerek 4 bin 249 adet işlem yapıldı.



Bu denetimlerde 226 tane ihlal tespit edilmiştir. Haricinde 172 tane ihbar sistemimize düşmüş olup bu ihbarlardan da 17 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. Yasal uyarı levhası eksik olan işletmelere, sigara içtiği tespit edilen şahıslara, kapalı alanlarda sigara içiren işletmelere, sigara ürünü reklamı olarak adlandırdığımız promosyon ürünlerinin satışını yapan yerlere cezai işlemler uygulanmıştır. Bu bir haftalık süre içerinde toplamda 614 bin TL para cezası uygulanmıştır" dedi. - KAYSERİ

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