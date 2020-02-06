Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor

6 saat önce

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.

Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.


Bu denetimler kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "dumansız hava sahası" kapsamında halka açık mekanlarda sigara denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda iş yerlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmazken, denetim yapanlar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün sigara ve zararlarıyla mücadele konusunda yoğun bir gayret içinde olduğu, bu konuda duyarlı olan işletme sahipleri ve vatandaşlara teşekkür ettiler.


Yetkililer il genelinde denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceğini belirtilirken, Bilecik'te bir kaç iş yerine sigara yasağına uymadığı için ceza yazıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL ceza kesildi Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:02:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]