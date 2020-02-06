Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.



Bu denetimler kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "dumansız hava sahası" kapsamında halka açık mekanlarda sigara denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda iş yerlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmazken, denetim yapanlar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün sigara ve zararlarıyla mücadele konusunda yoğun bir gayret içinde olduğu, bu konuda duyarlı olan işletme sahipleri ve vatandaşlara teşekkür ettiler.



Yetkililer il genelinde denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceğini belirtilirken, Bilecik'te bir kaç iş yerine sigara yasağına uymadığı için ceza yazıldığı öğrenildi. - BİLECİK