Sigara dumanına 590 bin TL ceza

Muğla'da sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinin katıldığı kapalı mekanlarda sigara denetimlerinde il genelinde işletmelere 579 bin 550 TL ve şahıslar da 12 bin TL ceza kesildi.

MUĞLA - Muğla'da 4207 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen kapalı mekanlarda sigara denetimleri aralıksız olarak devam ediyor. Menteşe ilçesinde Kaymakam Caner Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımı ile işletmelerde yapılan denetimlerde vatandaşların ve işletmelerin sigara yasağına uyduğu görüldü.

Şok denetimlerin dışında kapalı mekanlarda rutin sigara denetimlerin de gerçekleştirildiği Muğla'da 4207 sayılı yasaya aykırı harekette bulunan işletmelere en düşük 2 bin TL, suçun birden fazla tekrar etmesi durumunda ise işletmenin geçici olarak mühürlenmesine kadar cezalar uygulanıyor.

Menteşe ilçesinde gerçekleştirilen sigara denetimi sonrası açıklama yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Bugün Menteşe ilçemizde İl Sağlık Müdürümüz Dr. İskender Gencer, Menteşe İlçe Emniyet Müdürümüz Tümer Yılmaz ve sağlık ekiplerimiz ile denetimler gerçekleştirdik. Gördük ki vatandaşımız yasağa uyuyor ve riayet ediyor. Ancak 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile Muğla genelinde 51 bin denetim yapılmış. Bunun 259'una ceza tutanağı gerçekleştirilmiş. Bunun 78'i şahsa, 181 ise işletmelere kesilmiş. Bu denetimler sıklıkla yapıldığı takdirde vatandaşımız böyle bir bilince ulaşmış. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen, sigara içimi gittikçe düşüyor" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğlalıların kapalı mekanlardaki sigara hassasiyetine uyduklarını belirterek, "Muğlalıların bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı. Muğlalılara bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla genelinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana 51 bin 265 sigara denetimi yapıldı. Denetimlerin dışında Bin 104 ihbar yapılırken, 259 ceza tutanağı tutuldu. Tutulan ceza tutanaklarından 18 işletme ve 78 vatandaşa kapalı mekanda sigara içilmesi nedeniyle toplam 591 bin 550 TL ceza uygulandı.