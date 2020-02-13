Sigara fabrikasına çevrilen eve polis baskını - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolda şüphelenilerek durdurulan iki şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Şahıslar uyuşturucuyu aldıkları şahsı ihbar edince polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve kaçak sigara imalathanesi ortaya çıktı. Olayda bir kişi tutuklandı.



Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Antalya Caddesi üzerinde S.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2,22 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi. Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilen G.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında da 3,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan ve haklarında adli işlem yapılan her iki şahıs da üzerlerinde çıkan uyuşturucu maddelerini İ.D. isimli şahıstan aldıklarını beyan etti.



Uyuşturucu ve kaçak sigara imalathanesi



İ.D.'nin iş yerinde yapılan aramada girişte bulunan kasa olarak kullanılan çekmecenin en alt gözünde 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada ise, bir adet sigara doldurma (tütün sarma) makinesi, bir adet kompresör, 2 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 2 bin adet makaron ele geçirildi.



Şüpheli S.Ç. ile G.Ö. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak", şüpheli İ.D. hakkında ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.



İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.D tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA