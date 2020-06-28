Sigara hırsızlığı yapan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Sigara hırsızlığı yapan iki kişiden biri tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen iki kişiden birisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen iki kişiden birisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi-Sanayi Sitesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Polis ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin K. ve Celal K.'nın olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemenin ardından Seçkin K. Tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edilirken, Celal K. ise serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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