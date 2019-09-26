Sigara içen 5 bin sürücüye ceza

Emniyet ve jandarmanın yurt genelindeki "Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında, 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun"unda yer alan tütün ürünlerinin, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu toplu araçlarında tüketilemeyeceği ve buna aykırı hareket edenlerin Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine göre cezalandırılacağına ilişkin hüküm uyarınca, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına bagˆlı birimler tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı "Dumansız Arac¸ Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı. Arac¸larda tu¨tu¨n kullanımı denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suc¸ unsurlarını ele gec¸irmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 arac¸ kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 arac¸ ise trafikten men edildi.

Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmaktan bir, adam o¨ldu¨rmekten 2, uyus¸turucu suc¸larından 11, hırsızlıktan 19, dolandırıcılıktan 11, yagˆma/gasptan 3, c¸ocugˆun cinsel istismarından bir, digˆer suc¸lardan 645 olmak u¨zere toplam 693 aranan şüpheli yakalandı.

Çeşitli nedenlerle haklarında adli işlem yapılan 84 kişiden 16'sı da go¨zaltına alındı.

Çalışmalar sırasında 2'si c¸ocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 3 av tu¨fegˆi, 22 adet mermi/av tu¨fegˆi kartus¸u, 30 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyus¸turucu hap, 3 bin 160 paket kac¸ak sigara, 179 litre kac¸ak ic¸ki ele gec¸irildi.