Sigara içen 5 bin sürücüye ceza

Trafik ekiplerinin "Dumansız Araç Uygulaması"ndan görüntüler

Trafik ekiplerinin ceza yazması

Araçlarda arama ve ele geçirilen silah ANKARA - Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.