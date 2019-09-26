Son Dakika Haberleri: Sigara içen 5 bin sürücüye ceza
Son Dakika Güncel Haber

Sigara içen 5 bin sürücüye ceza

3 dakika önce

Trafik ekiplerinin "Dumansız Araç Uygulaması"ndan görüntüler Trafik ekiplerinin ceza yazması Araçlarda arama ve ele geçirilen silah ANKARA - Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Sigara içen 5 bin sürücüye ceza, System.String[]

Trafik ekiplerinin "Dumansız Araç Uygulaması"ndan görüntüler

Trafik ekiplerinin ceza yazması

Araçlarda arama ve ele geçirilen silah ANKARA - Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü
Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 12:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigara içen 5 bin sürücüye ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]