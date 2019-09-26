Sigara içen 5 bin sürücüye ceza
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Trafik ekiplerinin "Dumansız Araç Uygulaması"ndan görüntüler Trafik ekiplerinin ceza yazması Araçlarda arama ve ele geçirilen silah ANKARA - Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:24 Kaynak: AA
Trafik ekiplerinin "Dumansız Araç Uygulaması"ndan görüntüler
Trafik ekiplerinin ceza yazması
Araçlarda arama ve ele geçirilen silah ANKARA - Emniyet ve jandarmanın ülke genelindeki, "Dumansız Araç Uygulaması"nda 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.
Yeni aldığı aracıyla su kanalına düştü Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Ümit Nazlı Boyner, araçta sigara içenlere kesilen cezaları eleştirdi: Özel araba eşittir özel alan, kime ne? Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu