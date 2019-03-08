Sigara İçenler ve İçmeyenler Arasında Maç

Sason Kaymakamlığınca sigaranın sağlığa zararına dikkat çekilmesi amacıyla sigara içenlerle içmeyenler arasında maç yapıldı.

Sason Kaymakamlığınca sigaranın sağlığa zararına dikkat çekilmesi amacıyla sigara içenlerle içmeyenler arasında maç yapıldı.



Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirterek, sigara içmeyen takımın 26-1 skor ile maçı kazandığını söyledi.



Özadalı, "Futsal maçında olduğu gibi hayatta da nefessiz kalmamak için sigaraya hayır." dedi.

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