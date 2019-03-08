Son Dakika Haberleri: Sigara İçenler ve İçmeyenler Arasında Maç

Sigara İçenler ve İçmeyenler Arasında Maç

2 saat önce

Sason Kaymakamlığınca sigaranın sağlığa zararına dikkat çekilmesi amacıyla sigara içenlerle içmeyenler arasında maç yapıldı.

Sigara İçenler ve İçmeyenler Arasında Maç, System.String[]
Sason Kaymakamlığınca sigaranın sağlığa zararına dikkat çekilmesi amacıyla sigara içenlerle içmeyenler arasında maç yapıldı.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak için bu etkinliğin düzenlendiğini belirterek, sigara içmeyen takımın 26-1 skor ile maçı kazandığını söyledi.

Özadalı, "Futsal maçında olduğu gibi hayatta da nefessiz kalmamak için sigaraya hayır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:57 Kaynak: AA

Yeşilay Haftası, Sason, Güncel
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