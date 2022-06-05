Olay, gece saat 22.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında bir binada meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan S.Ö. (32), sigara içmek için balkona çıktı. Talihsiz adam balkonda dayandığı demir parmaklıkların dengesini kaybetmesi üzerine boşluğa düştü. Olayı gören evdekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan S.Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Tepeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara içerken balkondan düştü - Son Dakika

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