Otomobilin yanması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı.

Kaynak: İHA

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.