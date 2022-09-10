Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Karataş Bulvarında seyir halindeki bir sürücü otomobilde sigarasını yaktı. Bir süre sonra otomobilde sigaradan kaynaklı yangın çıktı.
Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı.
Otomobilin yanması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika