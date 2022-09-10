Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu

10.09.2022 18:48

Adana merkez Yüreğir ilçesinde sigara içerken otomobilde yangın çıkaran sürücü yaralandı. Alev alev yanan araç ise demir yığınına döndü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Karataş Bulvarında seyir halindeki bir sürücü otomobilde sigarasını yaktı. Bir süre sonra otomobilde sigaradan kaynaklı yangın çıktı.

Sürücü sigara içerken otomobili de kendini de yaktı

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sürücü hemen otomobili sağa çekip durdurarak indi. Ancak otomobil bir anda alev alınca yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırması üzerine yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen otomobil ise tamamen yandı.

Sürücü sigara içerken otomobili de kendini de yaktı

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Otomobilin yanması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü.

Sürücü sigara içerken otomobili de kendini de yaktı
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Kaynak: İHA

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara içerken otomobili yaktı! Alev topuna dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika
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