Son Dakika Haberleri: Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü

Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü

2 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Şiringöl (47), yalnız yaşadığı evinde elinde yanan sigara ile uykuya dalınca, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Şiringöl (47), yalnız yaşadığı evinde elinde yanan sigara ile uykuya dalınca, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl, gece yarısı sıralarında iddiaya göre elinde sigara, uykuya daldı. Bir süre sona sigaranın ateşi yatağı tutuşturdu. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yanan yatağın altında Mehmet Şiringöl'ün cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemede, Şiringöl'ün gece yatakta sigara içerken uyuya kaldığı belirlendi. Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:14 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu Otomotiv Devi Fiat, Bin 500 Kişiyi İşten Çıkaracak 1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:16:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]