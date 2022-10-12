Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu - Son Dakika
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Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu

12.10.2022 19:59

Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu Malatya'da 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki şahsın gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşlemesi sonucu patlama meydana geldi.

Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu

MALATYA - Malatya'da 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki şahsın gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşlemesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Olay, 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gebeş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ş. gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşledi. Şahsın çakmağını ateşlemesiyle birlikte gaz kaçıran mutfak tüpü bomba gibi patladı. Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda Hikmet Ş. yaralanırken, ihbar üzerine polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokağa giriş çıkışları yasaklayarak çevre güvenliği aldığı olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama ile birlikte olay yerine gelen Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ekipler patlamanın sigara yakmak amacıyla ateşlenen çakmağının yol açtığını tespit etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara içeyim derken az daha mahalleyi yakıyordu - Son Dakika

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