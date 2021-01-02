Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi - Son Dakika

Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi

02.01.2021 09:30

Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi Apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Bursa'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi

Apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

BURSA - Bursa'da bir apartman dairesinde meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen, yangını seyretmek için maskesiz sokağa çıkan ve sigara içen meraklı bir vatandaşa ise 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Olay, dün gece 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan G.'ye ait evin mutfak bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların evi sarmasıyla durumu fark eden Doğan G. ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını izlemek için sokağa çıkıp, sigara içince ceza yedi

Yangın sebebiyle onlarca meraklı vatandaş, kısıtlamaya aldırış etmeyerek sokağa çıktı. Polis ekipleri meraklı kalabalığı defalarca kez evlerine girmeleri konusunda uyardı ancak E.K., isimli maskesiz bir vatandaş, sigara içerek yangını seyredince polis ekipleri tarafından uyarıldı. Ekiplerin uyarını dinlemeyen ve tartışan E.K.'ye Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi
Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi
Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi
Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi

Para Cezası, Sigara, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi - Son Dakika


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