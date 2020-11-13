Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı - Son Dakika

Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı

13.11.2020 16:10

Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı -Temizlik işçileri uygulamadan memnun İnsanların yoğun olarak bulunduğu trafiğe kapalı alanlar, meydanlar ve benzeri alanlarda sigara içme yasağının hayata geçmesiyle beraber yerlerde izmaritler azalmaya başladı.

Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı

-Temizlik işçileri uygulamadan memnun

İSTANBUL - İnsanların yoğun olarak bulunduğu trafiğe kapalı alanlar, meydanlar ve benzeri alanlarda sigara içme yasağının hayata geçmesiyle beraber yerlerde izmaritler azalmaya başladı. Belediyelerde görevli temizlik işçileri izmaritlerin azalmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Korona virüs önlemleri kapsamında İstanbul'da insanların yoğun olarak bulunduğu trafiğe kapalı alanlar, trafiğe kapalı meydanlar ve caddeler, toplu taşıma araçlarının durakları ve benzeri alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kararın ardından yerlerde görülen izmaritler de azalmaya başladı. Ümraniye'de de insanların yoğun olduğu bir caddede yerlerde az sayıda izmarit olduğu görüldü. Belediyelerde görevli temizlik işçileri, kararın olumlu olduğunu belirterek izmaritlerin azaldığını ifade etti.

Ümraniye Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Cavit Tekin, "Sigara içme yasağı daha iyi oldu. İzmarit daha çoktu, şu anda daha iyi oldu" dedi.

Ümraniye Belediyesinde görevli temizlik işçisi Metin Gezen, sigara içme yasağıyla ilgili, "Çok memnun olduk. Hem hastalık konusunda hem düzen konusunda güzel oldu" dedi. Yasağın ardından yerlerde izmaritlerin azalacağını belirten Gezen, "Bizler için daha güzel olur. Daha güzel ve düzenli olur. Hem bizim için hem insanlar için iyi olur" diye konuştu.

Sigara içme yasağını olumlu bulduğunu belirten Mustafa Kara, "Bence iyi. Burası yaya yolu burada içilmesi sakıncalı. Yerlerde temizlik olur. Belediye işçileri için de kolaylık olur. Ortalık temiz olur" şeklinde konuştu.

Sigara yasağının ardından yerlerde izmaritlerin az da olsa azalacağını söyleyen bir vatandaş, "İlla ki etki eder. Bir miktar azalır tabii ki. Ama yine de olacağını düşünüyorum" dedi.

Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı
Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı
Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı
Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı
Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı

Temizlik İşçisi, Ümraniye, İstanbul, Sigara, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sigara içme yasağıyla beraber yerlerde izmaritler azaldı - Son Dakika


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