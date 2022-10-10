Sigara içmek için çıktığı balkona çıkan adam düşerek can verdi - Son Dakika
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Sigara içmek için çıktığı balkona çıkan adam düşerek can verdi

10.10.2022 10:17

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için üçüncü kattaki evinin balkonuna çıkan 42 yaşındaki Aycan Güngör, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı.

Sigara içmek için çıktığı balkondan 3 kat düşerek hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sigara içmek için çıktığı balkondan 3 kat düşerek hayatını kaybetti
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Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti El freni çekilmeyen otomobil yamaç araziye uçtu, ağaçlara çarparak durdu El freni çekilmeyen otomobil yamaç araziye uçtu, ağaçlara çarparak durdu
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara içmek için çıktığı balkona çıkan adam düşerek can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara içmek için çıktığı balkona çıkan adam düşerek can verdi - Son Dakika
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