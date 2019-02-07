Son Dakika Haberleri: Sigara İçmek İçin Trenden İndi; Kapılar Kapanınca Bebeği Trende Kaldı

Sigara İçmek İçin Trenden İndi; Kapılar Kapanınca Bebeği Trende Kaldı

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland eyaletinde sigara içmek için trenden inen bir kişi otomatik kapıların bir anda kapanmasından dolayı içerideki bebeğinden ayrı kaldı.

">
Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland eyaletinde sigara içmek için trenden inen bir kişi otomatik kapıların bir anda kapanmasından dolayı içerideki bebeğinden ayrı kaldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34 

Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin

ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:39:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sigara İçmek İçin Trenden İndi; Kapılar Kapanınca Bebeği Trende Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]