Sigara İçmek İçin Trenden İndi; Kapılar Kapanınca Bebeği Trende Kaldı
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Cleveland eyaletinde sigara içmek için trenden inen bir kişi otomatik kapıların bir anda kapanmasından dolayı içerideki bebeğinden ayrı kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:34
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