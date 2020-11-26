Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası konuldu - Son Dakika

Sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelası konuldu
26.11.2020 09:26
Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelaları yerleştirildi.
Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarı tabelaları yerleştirildi.
Tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'de de korona virüse karşı sıkı önlemler alınıyor. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek ve bulaş riskini ortadan kaldırmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kırklareli genelinde sigara içme kısıtlaması getirilen kamuya açık alanlara (meydan, sokak, cadde, park) vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla Kırklareli Valiliği tarafından yaptırılan tabela, levha ve işaretler konuldu. - KIRKLARELİ
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