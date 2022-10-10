Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

10.10.2022 11:05

Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybettiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için 3. katın balkonuna çıktığı öne sürülen 42 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sigara içmek için 3. katın balkonuna çıktığı öne sürülen 42 yaşındaki adam, dengesini kaybederek beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Havuzlar Mahallesi Bayrak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3. kattaki ikametinin balkonuna sigara içmeye diye çıkan Aycan Güngör (42), dengesini kaybederek, beton zemin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Güngör'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve bir çocuk babası Aycan Güngör, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara içmeye çıktığı 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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