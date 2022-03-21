Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti - Son Dakika
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Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti

21.03.2022 16:14
Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti

Bolu'da yabancı uyruklu Muhyeddin Elmuhammed, sigara istediği Uğur Akayoğlu isimli gençten olumsuz yanıt alınca cebinden bıçağını çıkardı. Kulağından yaralanan Akayoğlu, büyük korku yaşarken, konuşma bozukluğu yaşamaya başladığını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Akayoğlu isimli genç akşam saatlerinde dışarıda olduğu sırada yanına gelen yabancı uyruklu 4 kişi kendisinden sigara istedi. İstedikleri sigarayı vermeyen Akayoğlu ile yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga yaşandı. Akayoğlu'nu darp eden şahıslardan Muhyeddin Elmuhammed, yanında bulunan bıçakla gencin kulağını kesti.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Büyük korku yaşayan Akayoğlu, olay sonrası yaşadığı travma sebebiyle konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Konuşma bozukluğunu gidermek için tedavi gören Akayoğlu, olay gününün sonrasında karakolda tespit ettiği Muhyeddin Elmuhammed'den şikayetçi oldu.

"SUÇSUZUM BERAATIMI İSTİYORUM"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "gece vakti silahla yağma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Irak uyruklu Muhyeddin Elmuhammed, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben tavuk işletmesinde çalışıyorum. Geceleri çalışır sabahları yatan kişiyim. Benden şikayetçi olan kişiyi de ilk defa duruşmada görüyorum. Aynı mahallede oturduğumuzu bile bilmiyordum. Suçsuzum beraatımı istiyorum" dedi.

"SİGARA VERMEYİNCE SAĞ KULAĞIMI KESTİ"

Olay günü yaşadıklarını anlatan ve sağlığının bozulduğunu ifade eden Uğur Akayoğlu, "Sanık olay akşamı yanında 3-4 arkadaşı ile yanıma geldiler. Benden bir şey istediler ama ne istediklerini o an anlayamadım. Sonradan sigara isteğini anladım ve vermeyince cebinden bıçak çıkartarak sağ kulağımın arka kısmından kesti.

"KORKU YÜZÜNDEN KEKEME KALDIM"

Kanlar akmaya başladı. Çok korktum. Bu korku yüzünden olaydan sonra kekeme kaldım. Sağlığım gitti. Olay sonrası sanık ve arkadaşları olay yerinden kaçtılar. Sonra karakolda bu kişiyi teşhis ettim. Olay günü de saçları arkadan bağlanmıştı. Burada yine saçları bağlı. Kendisinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti
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Sigara, kavga, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara istedi, olumsuz yanıt alınca bıçak çekti - Son Dakika
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