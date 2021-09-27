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Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

27.09.2021 17:11
Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Beyoğlu'nda İranlı turistin cep telefonunu çalan 4 kişi yakalandı.

Beyoğlu'nda İranlı turistin cep telefonunu çalan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yaşanan olayda, İranlı bir turistin cep telefonu, sigara isteme bahanesiyle yanına gelen 5 kişi tarafından organize bir şekilde çalınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis harekete geçti, 4 kişi yakalandı

İranlı turistin yankesiciliğe uğradığı yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını büyük bir titizlikle inceleyen ekipler şüphelilerin önce eşkallerini daha sonra kimliklerini tespit etti. Küçük yaşta oldukları belirlenen şüphelilerin adresleri kısa sürede tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, adresleri belirlenen şüphelilerden 4'ünü bu gece 00.30 sıralarında Taksim Meydanı çevresinde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.A, E.S. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen diğer şüpheliyi yakalama çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Tarlabaşı, Beyoğlu, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara isteme bahanesiyle turistin cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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