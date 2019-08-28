Sigara isteyip, cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
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ADANA'da yolunu kestikleri Burak K.'nin (26) cep telefonu ile çantasını alıp kaçan Emre A .(19) ve Emrah Y.(26), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
ADANA'da yolunu kestikleri Burak K.'nin (26) cep telefonu ile çantasını alıp kaçan Emre A .(19) ve Emrah
Y.(26), tutuklandı.
Olay, Seyhan
Yeni Baraj Mahallesi'ndeki yürüyüş yolundan meydana geldi. İddiaya göre Emre A. ve Emrah Y. yürüyüş yapan Burak K.'nin yolunu kesip, sigara istedi. Ardından da Burak K.'nin cep telefonu ve çantasını alıp, kaçtı.
İhbar üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ve Emrah Y. nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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