Son Dakika Haberleri: Sigara isteyip, cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
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Sigara isteyip, cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

ADANA'da yolunu kestikleri Burak K.'nin (26) cep telefonu ile çantasını alıp kaçan Emre A .(19) ve Emrah Y.(26), tutuklandı.

Sigara isteyip, cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]
ADANA'da yolunu kestikleri Burak K.'nin (26) cep telefonu ile çantasını alıp kaçan Emre A .(19) ve Emrah Y.(26), tutuklandı.
Olay, Seyhan Yeni Baraj Mahallesi'ndeki yürüyüş yolundan meydana geldi. İddiaya göre Emre A. ve Emrah Y. yürüyüş yapan Burak K.'nin yolunu kesip, sigara istedi. Ardından da Burak K.'nin cep telefonu ve çantasını alıp, kaçtı.
İhbar üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.  Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ve Emrah Y. nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Seyhan, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:38 Kaynak: DHA
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