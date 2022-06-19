Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi - Son Dakika
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Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi

19.06.2022 07:52

Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu'da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi.

Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi

Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu'da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi.

Olay, Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas'a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.

İtfaiye eri yaralandı

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi - Son Dakika

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